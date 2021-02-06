16-річний кенієць перелетів з Британії до Нідерландів у відсіку для колес.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Працівники аеропорту голландського Маастрихта знайшли живим 16-річного кенійця, який пережив переліт у відсіку для колес вантажного рейса з Лондона.Читайте такожУ відсіку шасі літака Air France виявили тіло дитини - ЗМІ
У хлопця діагностували критичне переохолодження і відправили до лікарні на гелікоптері. Втім, зараз його життю вже нічого не загрожує.
Найімовірніше, кенійця врятувало те, що переліт тривав лише годину. І через це літак піднявся відносно невисоко – на 6 тисяч метрів.
Що змусило хлопця подорожувати таким чином – з'ясовує поліція. Схожі перельоти – надзвичайно небезпечні і переважно закінчуються смертю.
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