Вчителям чоловічої статі тепер заборонено навчати дівчаток співу.

В Афганістані дівчаткам старше 12 років заборонили виступати з піснями в присутності чоловіків.

Таке рішення винесло афганське міністерство освіти, передає Ariana News.

Виступи школярок тепер заборонені в державних і приватних школах у всіх провінціях країни. Відповідальність за дотримання заборони лежить на директорах шкіл. Виняток робиться тільки для школярок, які виступають перед жіночою аудиторією.

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Відповідно вчителям чоловічої статі тепер заборонено навчати дівчаток співу.

Рішення прийняли за пропозицією батьків і самих учнів. Але деякі жителі країни обурені нововведенням.

"Республіка має недобрий вигляд, коли намагається розділяти ті ж погляди, що Талібан», - прокоментувала заборону журналістка Ручі Кумар у своєму Twiiter.

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Автор: Денис Прядко