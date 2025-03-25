Російська загроза змінила думку Петра Фіали про те, що великі європейські держави повинні брати на себе роль лідерів.

Франція та Велика Британія, які очолюють "коаліцію охочих", зараз є лідерами "жорсткої сили" в Європі. Таку думку висловив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала в коментарі Financial Times.

За його словами, це стало можливим на тлі загрози з боку Росії й тиску президента США Дональда Трампа, який вимагає збільшити військові витрати.

"Зараз настав час, коли сильніші держави повинні відігравати більш значну роль, а це Франція і Велика Британія, європейські ядерні держави", - підкреслив Фіала.

Відео дня

Чеський прем'єр високо оцінив рішучу підтримку України з боку британського колеги Кіра Стармера, а також закликав не карати Сполучене Королівство за його рішення вийти зі складу ЄС.

"Я сподіваюся на більш сильну і відкриту співпрацю (з Британією - УНІАН), тому що це дуже важливо для нашого континенту", - додав він.

Фіала також прокоментував можливість розгортання миротворчих сил в Україні, що просувається на зустрічах "коаліції охочих", яку очолюють Франція та Британією. За його словами, чеський уряд повинен буде схвалити відправлення контингенту, але обговорення цього питання є передчасним, оскільки поки що не досягнуто угоди про припинення вогню:

"Проте ми повинні бути відкриті для будь-якого варіанту, який зупинить будь-яку російську агресію в майбутньому".

За словами чеського прем'єра, загроза з боку РФ змінила його думку про те, що великі європейські держави мають перебирати на себе роль лідерів, яку раніше виконували Німеччина та Франція.

"У мирний час я завжди був проти сильної ролі Франції та Німеччини, але в такий складний час важливо, щоб найсильніші країни проявили активність і взяли на себе роль лідера", - вважає він.

Коаліція охочих і миротворці в Україні

Як писав УНІАН, до "коаліції охочих", яку очолюють Франція і Британія, приєдналися вже понад 30 країн. Багато з них оголосили про готовність відправити миротворчі сили в Україну, які контролюватимуть режим припинення вогню.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон анонсував новий саміт "коаліції охочих" за участю президента України Володимира Зеленського. Він повідомив, що наступну зустріч заплановано на 27 березня.

Вас також можуть зацікавити новини: