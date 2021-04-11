Депутат Європарламенту Манфред Вебер вважає, що Заходу слід пригрозити Кремлю заморожуванням рахунків олігархів і від'єднанням Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Німецький політик і депутат Європарламенту Манфред Вебер вважає, якщо Росія продовжить стягувати війська до кордону України, Заходу слід пригрозити Кремлю заморожуванням рахунків олігархів і від'єднанням Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданням німецької медіагрупи Funke, передає DW.

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Всі ці заходи повинні бути реалізовані, якщо Москва "продовжить курс небезпечних провокацій", підкреслив політик.

Іншим можливим важелем тиску на Кремль Вебер вважає газопровід "Північний потік - 2".

"Путін повинен знати ціну своїм діям", - додав він.

Варто відзначити, що раніше Вебер вже висловлював думку про те, що "Північний потік - 2" "не відповідає європейським інтересам", оскільки він "економічно стабілізує систему Путіна, яка веде масштабну діяльність проти Євросоюзу і його членів".

Стягування російських військ до кордону України

30 березня 2021 року Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ.

Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

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Автор: Денис Прядко