Бунт у Вашингтоні нагадав акторові про єврейські погроми у Німеччині за часів Гітлера.

Американський актор, бізнесмен, 38-й губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер розкритикував захоплення Капітолію та назвав 45-го президента США Дональда Трампа "найгіршим президентом" в історії Америки.

Читайте такожТрамп не вірить, що його відсторонять від посади - BloombergСвоє відеозаявлення він опублікував на Youtube-каналі.

"Він провалився як лідер і запам'ятається як найгірший президент в історії, – заявив Шварценеггер. – Трамп прагнув скасувати результати виборів. Він намагався здійснити переворот, вводячи людей в оману".

Актор назвав подію у Вашингтоні подобою Кришталевої ночі, коли в листопаді 1938 року в нацистській Німеччині відбулися масові погроми єврейських кварталів.

"Але натовп не просто розбив вікна Капітолію, а зруйнував ідеї, які ми вважали як само собою зрозуміле. І вони не просто виламали двері, а зневажили самі принципи, на яких стояла наша країна".

Засудив Шварценеггер і своїх колег по партії – республіканців.

"Деякі члени моєї партії через власну безхребетність ніколи не побачать своїх імен в історії, я гарантую це", – зазначив він.

Шварценеггер про штурм Капітолію: відео

Штурм Капітолію у Вашингтоні: що сталося

Увечері, 6 січня, прихильники Дональда Трампа прорвалися в будівлю Конгресу США у Вашингтоні, де проходило затвердження голосів вибірників, віддали перемогу на президентських виборах Джо Байдену. Засідання було перервано і відновилося тільки через кілька годин. До ранку 7 січня Конгрес затвердив перемогу Байдена. Трамп заявив про готовність організовано передати владу новому президенту 20 січня.

В результаті протестів було затримано понад 50 осіб. Для витіснення демонстрантів були спрямовані додаткові сили поліції таі Національна гвардія. У Вашингтоні введено режим НС і комендантську годину.

8 січня 2021 року з'явилася інформація про те, що в результаті штурму Капітолію помер представник правоохоронних органів США. Однак, незабаром в ЗМІ з'явилося спростування інформації про загибель одного з поліцейських.

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Автор: Катерина Шварц