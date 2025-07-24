США і ЄС уклали угоду про зброю, більшість якої отримає Україна, - Трамп

США будуть відправляти зброю до Євросоюзу, а потім країни-члени блоку самі її розподілять, відправивши більшу частину Україні.

США та ЄС уклали угоду, яка передбачає, що Європа оплачуватиме Америці 100% вартості всього озброєння та обладнання. Його розподілятимуть і відправлятимуть більшу частину в Україну.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час виступу на саміті з питань штучного інтелекту у Вашингтоні 23 липня. За його словами, США будуть відправляти зброю до Євросоюзу, а потім країни-члени блоку самі її розподілять, відправивши більшу частину Україні.

"Вони збираються витратити ці гроші в США на наші оборонні компанії, і ми збираємося відправити озброєння їм, а вони розподілять його. Чесно кажучи, так і повинно було бути ще три роки тому", — сказав Трамп.

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Зброя від США: головні новини

Нагадаємо, що вчора, 23 липня, Держдепартамент США схвалив продаж Україні двох пакетів зброї та обладнання на загальну суму 322 мільйони доларів. Туди зокрема увійдуть ракетні системи HAWK Phase III та БМП Bradley, а також їхній ремонт та підтримку.

За даними Politico, один із головних союзників України відмовився від проєкту Трампа щодо закупівлі зброї. Париж не приєднається до ініціативи щодо закупівлі американської зброї через заклик президента Франції Еммануеля Макрона створювати власну оборонну промислову базу за рахунок закупівель на місцевому ринку.

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