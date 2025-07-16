Макрон закликає європейців створювати власну оборонну промислову базу за рахунок закупівель на місцевому ринку.

Багато європейських союзників України захоплено відреагували на план США з постачання американської зброї в Україну, який передбачає закупівлі американської зброї для потреб Києва. Водночас не всі країни поставилися до цього із позитивом, пише Politico, і серед них Франція, один із найсильніших союзників України.

Як зазначає видання, президент країни Еммануель Макрон давно закликає європейців створювати власну оборонну промислову базу за рахунок закупівель на місцевому ринку.

"За словами французьких чиновників, Париж не приєднається до ініціативи щодо закупівлі американської зброї з цієї причини. Французький уряд також зазнає труднощів зі збільшенням власних витрат на оборону, оскільки намагається скоротити бюджет і стримати величезний дефіцит", - пише Politico.

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Видання зазначає, що ідея закупівель належить в основному Німеччині. На думку німецького уряду, купівля американської зброї - один із небагатьох способів швидко поставити Україні необхідну їй зброю.

Як раніше заявив генсек НАТО Марк Рютте, Німеччина "найсильніше" зацікавлена в цьому плані. Також у приватних бесідах німецькі офіційні особи заявляли, що ця ініціатива була саме німецькою, зазначає Politico.

"Такий підхід знаменує собою дивовижний поворот для Мерца, який після обрання пообіцяв "якнайшвидше зміцнити Європу, щоб крок за кроком ми могли дійсно досягти незалежності" від США. Відтоді Мерц різко змінив свою риторику, заявляючи про свою віру в прихильність Трампа до НАТО і про незамінність трансатлантичних відносин", - підкреслює видання.

Не тільки Франція проти

Раніше прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що його країна не братиме участі в проекті США із закупівлі американської зброї для України через НАТО.

Раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто також заявив, що його країна Угорщина не має наміру брати участь у закупівлях зброї у США. Він заявив, що "гроші угорського народу, угорська зброя та угорські солдати не потраплять в Україну".

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