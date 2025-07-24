Він не став розкривати терміни передачі цієї зброї, зазначивши, що нехай це буде загадкою для Путіна.

Україна незабаром зможе "впливати" на територію Росії. Такий анонс зробив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, але тип і терміни передачі ЗСУ нової зброї не назвав.

Міністр в інтерв'ю Zeit зазначив, що постачання Україні нового озброєння - це не фінансове питання, а питання доступності та виробничих можливостей українських і європейських збройових заводів. Він додав, що над вирішенням саме цього питання і працюють європейські партнери України.

"Україна має право захищатися від нападів. Вона також матиме можливість впливати на територію Росії, але ми не будемо розкривати (російському диктатору Володимиру - ред.) Путіну, які системи озброєння ми постачаємо Україні", - заявив Вадефуль.

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Крім того, Вадефуль зазначив, що перестав намагатися зрозуміти ймовірну логіку атак Путіна на Україну.

"Він зупиниться тільки тоді, коли зрозуміє, що його план не працює", - сказав німецький міністр.

Заяви Вадефуля про війну в Україні

У червні німецький міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль сказав під час візиту до Києва, що російський диктатор Володимир Путін знущається, коли говорить про "мир".

Міністр наголосив, що мир може настати тільки тоді, коли агресію буде зупинено і з цією метою треба посилювати Україну.

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