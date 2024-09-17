За словами міністра оборони Німеччини, перемовини про збільшення бюджету країни, ймовірно, завершаться до кінця тижня.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сподівається, що уряд країни виділить додаткові кошти на постачання озброєння для України. Про це він сказав під час свого візиту до військ у Саарлуї, передає Spiegel.

За його словами, перемовини про збільшення поточного бюджету на 2024 рік у розмірі 7,5 млрд євро є "багатонадійними" та, швидше за все, будуть завершені до кінця тижня.

"Тоді ми будемо говорити про значну суму в сотні мільйонів євро", - наголосив Пісторіус, на яку може бути надана майбутня військова допомога Україні.

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Міністр оборони Німеччини розповідав, що мільярди, які раніше були передбачені в бюджеті на військову підтримку України, були значним чином використані або виділені за цільовим призначенням. Через що він кілька разів закликав публічно вчергове збільшити бюджет на цей рік.

Водночас політик не відповів, скільки саме грошей виділить федеральний уряд. За даними видання Spiegel, міністерство оборони сподівається отримати менше ніж півмільярда євро.

"Ці кошти можна було б використати принаймні для замовлення дуже термінових пакетів запчастин, без яких деякі системи озброєнь, вже доставлені з Німеччини, не можуть бути придатними для подальшого використання на передовій", - зазначили журналісти.

Німеччина та Україна - останні новини

Раніше видання Welt повідомило, що канцлер Німеччини Олаф Шольц не дасть Україні дозволу на удари з німецької зброї по цілях на території РФ, навіть якщо це дозволять партнери. Водночас політик заявив, що Німеччина продовжуватиме надавати військову підтримку Україні, аби вона не розвалилася.

Також стало відомо, що Німеччина замовила для України ще 17 систем ППО IRIS-T. За словами Шольца, ці системи допомогли збити понад 250 російських безпілотників і ракет та врятували багато життів.

"Це показує, що німецька підтримка України не слабшає. Ми спланували заздалегідь і своєчасно забезпечили контракти та фінансування, щоб Україна могла й надалі повністю покладатися на нас. І це також показує, що наша промисловість дуже ефективна - коли в неї є необхідна безпека планування", - зауважив канцлер Німеччини.

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