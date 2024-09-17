Зазначається, що агресивна війна Росії проти України показала, наскільки важливою є артилерія на сучасному полі бою.

Нещодавно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив, що Україна отримає ще 12 гаубиць Panzerhaubitze 2000. Перші шість одиниць мають бути поставлені протягом двох місяців, повідомляє Stern.

"Я думаю, що шість з них будуть доставлені протягом наступних восьми тижнів", – наводить видання слова Бориса Пісторіуса.

Зазначається, що агресивна війна Росії проти України показала, наскільки важливою є артилерія на сучасному полі бою. Німецький міністр зазначив, що сухопутні війська "навряд чи здатні діяти без ефективної і оперативної артилерії".

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Данія передасть Україні ще одну партію винищувачів F-16. Літаки мають надійти до кінця року, повідомив міністр оборони країни Трольс Лунд Пульсен. Водночас про яку кількість винищувачів ідеться, він не уточнив.

Крім того, Італія передасть Україні ще одну батарею SAMP/T для посилення української протиповітряної оборони. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні сказав, що це має відбутися найближчим часом.

До того ж, Україна отримає бойові розвідувальні бронетранспортери від Латвії. Йдеться про британські CVR(T). З міркувань безпеки, конкретна кількість машин не уточнюється.

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