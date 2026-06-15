Вік став слабким місцем Трампа: що з'ясувала The New York Times

Президент США дратується, коли його порівнюють з іншими літніми політиками або нагадують про неминучість старіння.

Президент США Дональд Трамп, якому в червні виповнилося 80 років, болісно сприймає тему власного віку і не любить розмов про старість. Про це повідомляє The New York Times.

За даними видання, Трамп прагне демонструвати енергійність і високу працездатність, однак питання, пов'язані з віком, залишаються для нього чутливою темою.

Джерела газети зазначають, що президент США дратується, коли його порівнюють з іншими літніми політиками або нагадують про неминучість старіння. В оточенні Трампа вважають, що він не хоче асоціюватися з образом "старого президента" і намагається всіляко підкреслювати свою фізичну активність та здатність витримувати напружений графік.

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Як пише NYT, головна причина такого дискомфорту полягає не в конкретних проблемах зі здоров'ям, а в усвідомленні того, що навіть президентська влада не здатна зупинити час.

При цьому видання окремо підкреслює: мова не йде про будь-які підтверджені серйозні захворювання або когнітивні порушення у американського лідера. Матеріал скоріше присвячений тому, як наближення 80-річчя впливає на емоційний стан Трампа і його сприйняття самого себе.

Журналісти зазначають, що тема віку стала для президента США не тільки особистою, а й політичною вразливістю, з якою йому психологічно складно змиритися. Саме тому Трамп все частіше робить акцент на своїй енергії, витривалості та готовності продовжувати активну діяльність, незважаючи на вік.

Стан здоров'я Трампа – останні заяви

Раніше віцепрезидент Джей Ді Венс в інтерв'ю CBS News, відповідаючи на публікації в ЗМІ на тему стану здоров'я президента США, відповів, що Дональд Трамп здоровий і сповнений енергії. Він підкреслив, що у Трампа навіть "більше витривалості та енергії, ніж у багатьох людей у кабінеті міністрів, які на 30 років молодші за нього".

Наприкінці травня Білий дім опублікував меморандум з описом результатів медичного обстеження Дональда Трампа. Згідно зі звітом, Трамп "залишається у відмінному стані здоров'я, демонструючи хорошу роботу серця, легенів, нервової системи та загальний фізичний стан" і "повністю придатний для виконання всіх обов'язків" президента.

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