Трамп заявив про укладення угоди між США та Іраном і відкриття Ормузької протоки

За словами Трампа, Іран відмовився від намірів володіти ядерною зброєю.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон досяг угоди з Іраном, яка, за його словами, не дозволить Тегерану отримати ядерну зброю. Про це американський лідер повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social.

Трамп підкреслив, що нова домовленість є повною протилежністю Спільному всеосяжному плану дій (JCPOA), укладеному за адміністрації колишнього президента Барака Обами.

"Угода Обами з Іраном була легким, красивим і гладким шляхом до створення ядерної зброї. Моя угода з Іраном – це повна протилежність. Це стіна на шляху до ядерної зброї", – написав Трамп.

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Президент США також відреагував на критику з боку сенатора Джека Ріда, який, за його словами, назвав нову угоду гіршою за ядерну угоду часів Обами.

За твердженням Трампа, Іран відмовився від намірів володіти ядерною зброєю:

"Насправді вони більше не хочуть мати ядерну зброю і не отримають її – ні шляхом купівлі, ні шляхом розробки, ні будь-яким іншим способом".

Крім того, американський лідер повідомив, що після підписання угоди Ормузька протока буде знову відкрита для міжнародного судноплавства.

"Угода має бути підписана завтра, і відразу після її підписання Ормузька протока буде відкрита для всіх", – зазначив Трамп.

Він також підкреслив, що відносини між США та Іраном за його адміністрації нібито складаються краще, ніж за попередніх президентів, і окремо заявив, що в рамках нинішньої угоди не передбачено передачу Ірану грошових коштів.

Удар Ізраїлю по Бейруту

Однак дипломатичний процес опинився під загрозою після авіаудару Ізраїлю по Бейруту. Американський лідер різко розкритикував дії Ізраїлю і закликав не допустити подальшої ескалації в Лівані.

За даними CNN, Трамп заявив, що Ізраїлю не слід завдавати нових ударів по Лівану в той момент, коли США та Іран знаходяться "так близько" до укладення угоди.

Ізраїльські військові повідомили, що метою атаки були об'єкти "Хезболли" в Бейруті. Після цього, як стверджують джерела, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу спробував організувати термінову зустріч із Трампом. Водночас канцелярія глави ізраїльського уряду спростувала інформацію про подібні переговори.

Ліван став однією з "червоних ліній" Ірану

Додаткову напругу внесли заяви Тегерана. Високопоставлений представник іранських органів безпеки попередив, що ситуація в Лівані є однією з "червоних ліній" Ірану в ході переговорного процесу зі США.

При цьому іранські державні ЗМІ повідомили, що остаточне рішення щодо запропонованого Вашингтоном формату угоди в Тегерані поки що не прийнято.

Що передбачає угода

За даними CNN, підписання меморандуму стане лише першим етапом процесу. Після цього США та Іран планують продовжити переговори ще протягом 60 днів, щоб узгодити остаточні параметри врегулювання та завершення нинішньої кризи. При цьому сторони поки що дають різні сигнали щодо змісту майбутніх домовленостей.

Ситуація навколо війни в Ірані - останні новини

Нагадаємо, видання Bloomberg повідомило, що ізраїльські атаки на об'єкти "Хезболли" в столиці Лівану можуть загрожувати меті президента США Дональда Трампа підписати тимчасову мирну угоду з Іраном. Пізніше в інтерв'ю Fox News Трамп заявив, що угода може бути укладена протягом декількох годин 14 червня.

Також глава Пентагону Піт Хегсет в ефірі програми CBS "Face the Nation" повідомив, що США та Іран вже знаходяться на порозі укладення мирної угоди, а більш активні переговори можуть продовжитися найближчим часом.

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