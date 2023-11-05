На пояснення Зеленському вистачить 24 хвилини – не більше.

Дональд Трамп запевняє, що, повернувшись в Білий дім, зупинить війну в Україні за 24 години. Президент України Володимир Зеленський готовий пояснити йому за 24 хвилини, чому це неможливо.

В інтерв'ю американському телеканалу NBC український лідер зазначив, що чинний президент США Джо Байден відвідав Україну і зрозумів деякі речі, які, за словами Зеленського, "можна зрозуміти, тільки перебуваючи тут".

"Тому я запрошую президента Трампа. Якщо він зможе прибути сюди, то мені знадобиться 24 хвилини – не більше – аби пояснити, що він не зможе, розібратися з цією війною, що він не зможе принести мир через Путіна. Якщо тільки він (Трамп) не збирається передати нашу землю цій жахливій людині, Путіну", – заявив Зеленський.

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Заяви Трампа про війну в Україні

Як писав УНІАН, у травні Дональд Трамп заявив, що зупинить війну в Україні менше ніж за добу, якщо знову стане президентом США. При цьому він не уточнив, як саме планує це зробити.

Кількома тижнями пізніше Трамп заявив, що треба провести мирні переговори, за підсумками яких українці зможуть залишити за собою "більшу частину того, що вони відвоювали". Тобто Трамп пропонує віддати росіянам навіть частину тих територій, які вже вдалося деокупувати.

Також Трамп виступає категорично проти надання Україні військової допомоги як від США, так і від Європи.

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