Колишній президент США вважає, що поїздка в Україну була б "недоречною".

Екс-президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відповів на пропозицію Володимира Зеленського приїхати в Україну. Від візиту він відмовився.

"Я з великою повагою ставлюся до президента Зеленського, але вважаю, що в цей момент було б недоречно їхати в Україну", – заявив Трамп в коментарі Newsmax.

За його словами, зараз "веде справу" із Зеленським адміністрація Джо Байдена. Своєю чергою, Трамп "не хотів би створювати конфлікт інтересів".

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Нагадаємо, на початку листопада Зеленський запропонував Дональду Трампу відвідати Україну у відповідь на його постійні заяви про те, що він закінчив би війну за 24 години. Український президент наголосив, що готовий пояснити йому за 24 хвилини, чому це неможливо. За словами Зеленського, є речі, які "можна зрозуміти, тільки перебуваючи тут".

Заяви Трампа про Україну

Колишній президент США Дональд Трамп відомий своїми одіозними висловлюваннями щодо розв'язаної Росією війни проти України. За його словами, він зміг би її завершити за 24 години.

Крім того, Трамп стверджував, що якби він був президентом США, Володимир Путін не став би нападати на Україну. Також на його рахунку пропозиція "віддати" Росії Крим в обмін на мир.

Раніше він хвалився "хорошим взаєморозумінням" з російським дикатором Володимиром Путіним.

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