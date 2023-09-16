При цьому він зауважив, що у Путіна є 1700 ядерних ракет, тому з ним розумітися дуже важливо.

Колишній президент США Дональд Трамп "дуже добре розуміється" з президентом Росії Володимиром Путіним.

Таку заяву зробив сам Трамп в інтерв'ю на телеканалі NBC, передає Голос Америки. "Я з Путіним порозумівся, дуже добре порозумівся. І це добре. Непогано. У нього 1700 ядерних ракет. Це так, це добре порозумітися - це нормально", - сказав екс-президент США.

При цьому під час інтерв'ю Трампу нагадали про бомбардування Росією пологових будинків в Україні, викрадення українських дітей, масові поховання вбитих росіянами українців. "Це жахливо", – висловив своє ставлення до цього Трамп, але наголосив, що має "дуже хороші стосунки" з Путіним.

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"Ніхто не був жорсткішим щодо Росії, ніж я", – вважає він.

Трамп в цьому інтерв’ю повторив те, що казав у ефірі каналу Fox News у липні про те, що "Путін дуже любить Україну". "Це зіниця його ока", – сказав Трамп, описуючи одержимість Путіна Україною.

А ще екс-президент знову повторив, що зумів би запобігти війні, бо він міг би зібрати в одному кабінеті Путіна і Зеленського.

Позиція Трампа щодо війни в Україні

Колишній президент США Дональд Трамп, який знов претендує на цю посаду, кілька разів виступав за скасування військової допомоги Україні. Також він заявляв, що Україна має віддати РФ частину своїх територій.

А 13 вересня колишній директор ЦРУ Джон Бреннан заявив, що для російського диктатора Володимира Путіна є критично важливим, щоб перемогу у президентських виборах в США 2024 року здобув Дональд Трамп.

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