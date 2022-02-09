Жінки почали спілкуватися і швидко зблизилися, вони раді, що їм вдалося знайти один одного.

В Британії жінка випадково знайшла свою зведену сестру по батькові завдяки посту в Facebook. Виявилося, вона роками жила за 15 хвилин їзди від своєї родички.

Зараз сестри почали спілкуватися і дуже раді, що знайшли один одного через 67 років розлуки, повідомляє MEN Media.

У Сідлі, передмісті Солфорда, 67-річна Джин Берроу випадково побачила в Facebook дивний допис. Жінка побачила своє дитяче фото, на якому вона позує поруч з батьком. В описі до публікації було зазначено, що мешканка сусіднього населеного пункту шукає свого тата. Берроу сторопіла.

Вона зважилася і подзвонила 77-річній Джоан Костянтин, яка була автором того допису. Берроу була в шоці, коли зрозуміла, що Костянтин є її сестрою.

Батько Берроу до життя з її матір'ю перебував у шлюбі з іншою жінкою, про це вона дізналася ще в 19 років. Він цього не приховував і зізнався, що від першої дружини у нього також є дочка, але чоловік її ніколи не бачив. Берроу намагалася більше дізнатися про сестру, але її тато мало розповідав про цю історію і йому було боляче згадувати минуле. Перша дружина не дозволяла йому бачитися з дитиною.

"Протягом багатьох років я думала про неї, і це не завжди були хороші думки. Я питала себе, чому вона не намагалася нас знайти", - зізналася Берроу.

Старша сестра жінки все життя намагалася знайти батька і навіть не підозрювала, що у неї може бути зведена родичка. Вона вважала себе єдиною дитиною тата.

Читайте такожВ Італії на дні озера виявили селище (фото)Одного разу Костянтин отримала шанс поговорити з батьком, але забоялася. Тоді їй було 15 років і вона їхала в автобусі, за кермом якого сидів її тато. До неї підійшла жінка, друга дружина її батька, і з посмішкою сказала:

"Цей водій автобуса - твій батько, ти хочеш піти й зустрітися з ним?".

Але тоді Костянтин запанікувала і просто вийшла з автобуса, вона боялася, що її мати буде лаятися.

Через багато років жінка нарешті зважилася знайти батька, це сталося вже після смерті її матері. І тоді вона розмістила в Facebook допис з єдиним фото свого тата, яке у неї було.

Саме цей пост і побачила Берроу. Коли жінки зв'язалися, вони дізналися, що у них однакове дівоче прізвище. Зіставивши всі факти, вони нарешті зрозуміли, що є зведеними сестрами.

Читайте такожМедуза-вбивця вжалила королеву краси прямо в сідницю: "Шкіра почала танути" (фото)Вони спілкувалися телефоном протягом 6 місяців. Після цього їм нарешті вдалося зустрітися. Жінки щасливі й зізнаються, що їм дуже пощастило знайти один одного через настільки багато років.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Єлизавета II назвала ім'я наступної королеви Британії та це не Кейт Міддлтон.

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