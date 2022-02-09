Міністр оборони вже подякував іноземним партнерам за непохитну підтримку на політико-дипломатичному рівні та військову допомогу.

Черговий літак з військовою допомогою від Британії прибув до України.

Про це повідомляє у своєму Twitter Олексій Резніков.

"8-9 лютого до України прибув вантаж з військово-технічною допомогою з Великобританії з військовими товарами і обладнанням для військ територіальної оборони: бронежилети, шоломи тощо", - повідомляє міністр оборони Резніков.

Міністр подякував іноземним партнерам за їхню непохитну підтримку на політико-дипломатичному рівні та військову допомогу.

Читайте такожСША відклали доставку додаткової військової допомоги Україні на $200 мільйонів – NBCЯк раніше повідомляв УНІАН, міжнародні партнери надали Україні понад тисячу тонн оборонної зброї та військового обладнання. Як підкреслив глава МЗС, рекордні обсяги підтримки мають важливе політичне значення, оскільки посилюють позицію України за столом переговорів.

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