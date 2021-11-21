У Римі близько 4 тис. людей протестували проти введення "зелених паспортів" для відвідування громадських місць.
Протестувальники вигукували гасла "Свобода!" та "Ні "зеленим паспортам"!", майже всі демонстранти були без масок, повідомляє ANSA.
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Акція закінчилася концертом італійського співака Джузеппе Повіа, який приєднався до акції протесту.
"Зелені паспорти":
В Італії з 15 жовтня для того, щоб потрапити на робоче місце, всі без винятку працівники в приватному і державному секторі мають пред'явити "зелений паспорт". В цілому нововведення торкнулося близько 23 мільйонів осіб.
Установам і підприємствам, які не забезпечать дотримання правила, загрожує штраф на суму до 1000 євро. Працівникам, які з'являться на роботі без "зеленого паспорта", загрожують ще більші штрафи - від 600 до 1500 євро.
До 15 жовтня в Італії вже діяло правило пред'являти COVID-паспорти для відвідувачів ресторанів, кінотеатрів і стадіонів, а також в міжміських поїздах, автобусах і на внутрішніх авіарейсах. У школах і медустановах також вимагали "зелені паспорти".
Акції протесту проти антикризових обмежень проходять в Італії регулярно.