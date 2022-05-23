Російські військові у своїх частинах піддаються знущанням. Можливо, цим і пояснюється їхня жорстокість стосовно цивільного населення в Україні.

Тікаючи з-під Києва російські окупанти залишили після себе страшні свідчення вуличних боїв і позасудових розправ. Десятки трупів мирних жителів, розстріляних впритул, лежали прямо на вулицях. Жінки і діти піддавалися зґвалтуванням.

Буча стала символом жорстокості російських військових, йдеться в матеріалі видання "Проект".

Журналісти вивчили біографії вищих російських офіцерів та історії ввірених їхніх військових частин, щоб зрозуміти їхню безпрецедентну жорстокість.

Зокрема, у Бучі стояла 64-та окрема мотострілецька бригада 35-ї загальновійськової армії РФ. Ця частина дислокується в селищі Князє-Волконське Хабаровського краю. Її позивний - "Млєчнік" - серед місцевого населення став ім'ям прозивним.

Серед призовників "Млєчнік" вважається пекельним місцем. Батьки солдатів, що служили в 64-й бригаді у 2017-2019 рр. кажуть, що годують в частині погано, у казармах холодно, спорядження видають старе й не за розміром. "Перед деякими перевірками частини солдатів навіщось ховають у лазні, лісі та інших місцях. Можливо, не хочуть лякати перевіряючих зовнішнім виглядом солдатів, бо форма, берці, фізичний стан залишають бажати кращого", - розповідає мати одного з призовників.

Журналісти відзначають, що найстрашніше в "Млєчніку" - побої та вимагання, якими займаються і призовники, і офіцери.

"Військовослужбовці з національних республік збиваються в банди і кошмарять товаришів по службі: відбирають у них готівку, банківські карти, мобільні телефони... Старші за званням не тільки не зупиняють підлеглих, а й самі беруть участь у знущаннях... Через те, що призовникам нікому скаржитися, вони намагаються втекти з частини або домогтися, щоб їх комісували по здоров'ю - їдять хлорку, ковтають голки. Доходить до самогубств", - пише "Проект".

Крім Хабаровської, на київському напрямку воювала і 127-а мотострілецька дивізія 5-ої загальновійськової армії РФ. Вона дислокується в селищі Сергіївка Приморського краю.

Солдати з цієї частини також розповідали про знущання, побиття і вимагання з боку товаришів по службі з Кавказу. Також там зафіксовані випадки самогубств, "нещасних випадків" на полігоні, а в самому селищі недалеко від частини знаходили обезголовлені трупи у військовій формі.

"Хабаровськ, Сергіївка і Уссурійськ - місця, звідки в Росії найчастіше збігають строковики і контрактники. Але на першому місці в Росії за кількістю справ про нестатутні відносини - Московська область, де серед інших з'єднань розквартирована 1-а гвардійська танкова армія... У частинах армії в Наро-Фомінську і селищі Калінінець постійно фіксуються випадки побоїв, вимагання і невмотивованої жорстокості. А ще там гинуть солдати - у мирний час, при виконанні наказів командирів", - пише "Проект".

З 2016 по 2020 року в Росії суди першої інстанції розглянули 1268 справ про нестатутні відносини. Ще 292 кримінальні справи - за статтями "насильницькі дії щодо начальника" та "образа військовослужбовця". Майже третина справ були припинені, оскільки суд порахував злочини легкими. І це тільки ті випадки, про які стало відомо.

Журналісти відзначають, що будь-які події в російській армії ретельно ховаються.

"Показовий приклад такого роду теж дає розуміння, хто командує війною в Україні. У 2015 році полковника Євгена Дорошенка судили за те, що він не надав допомогу підлеглому. Сержант напився і йому стало погано, але командир частини не дозволив викликати йому лікаря, щоб не отримати догану самому. Сержант помер, а Дорошенко у підсумку уникнув відповідальності за закінченням терміну давності. Дорошенко зараз командує 47-ю гвардійською дивізією 1-ї танкової армії, що наступала на Харків", - йдеться в матеріалі.

Бучанська різанина

Окупувавши Бучу ворог влаштував там криваву різанину. Мирних жителів масово розстрілювали. Ґвалтували чоловіків, жінок, людей похилого віку і навіть дітей. Багатьох брали в полон. Люди вмирали під час тортур.

У Бучі багато будинків зруйновані в результаті обстрілів. Магазини і житлові будинки розграбовані мародерами. Після звільнення Бучі від окупантів там були виявлені братські могили з тілами місцевих жителів.

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