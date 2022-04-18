Більшість нелюдів з 64-ї окремої мотострілецької бригади

Дослідники MOLFAR встановили особи деяких російських військових, які причетні до звірств у Бучі Київська область. Більшість вбивць та катів з 64-ї окремої мотострілецької бригади та інших з'єднань з Хабаровського краю.

Про це пише Новий Час.

Керівник агентства конкурентної розвідки Molfar Артем Старосек розповів, що вдалося ідентифікувати майже 500 солдатів РФ з 1060, які перебували в Бучі.

Олег Боженко

29-річний рядовий родом з Хабаровська. Судячи з його сторінки в російській соцмережі Однокласники, він любитель цитат Йосипа Сталіна, наприклад:

"Нам потрібні люди. Аборт припиняє життя, і тому йому не місце в нашій країні".

Крім того, він вітав у соцмережі з Жовтневою революцією і хвалився поїздкою до Китаю. У його Instagram вдалося встановити особистості його батька, матері, двох братів і сестри.

Якоб Карбусов

27-річний рядовий з Хабаровська, який служить в російській армії за контрактом. При цьому він постив у соцмережах у квітні 2018 року відео, яке, мабуть, знято на Донбасі, де автор знімає наслідки бою, і як російські солдати грабують трупи українських бійців. Також Карбусов любитель випити.

Зоригто Жигжитов

36-річний рядовий родом з Республіки Бурятія. За попередньою інформацією, він одружений і має дочку. При цьому він любить відпочивати з алкоголем і фотографуватися у військовій формі.

Крім того, в одній із соцмереж постив цитату-заклик до домашнього насильства:

"Не кричи на мене, а то захворієш! - Чим? - Переломом щелепи і струсом мозку".

Андрій Павлов

41-річний молодший сержант. Його брат працює в поліції Усть-Калманка в Алтайському краї. Сам же Павлов має сина і сестер.

Ігор Тимошевський

29-річний рядовий родом з Іркутської області та одружений. Намагався працювати як весільний фотограф.

Повний список причетних до звірств у Бучі російських військових, яких змогли ідентифікувати, ТУТ.

Різанина в Бучі - що відомо

Вранці 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Спочатку противник бомбив військові об'єкти, а потім атакував мирне населення, зокрема, Київську область. Частина населених пунктів виявилася тимчасово окупована російськими військами, в тому числі і Буча.

На початку квітня стало відомо, що Бучу звільнили від ворога. У місті виявили братські могили, в яких знаходилися сотні місцевих жителів. При цьому на тілах убитих знайшли ознаки насильницької смерті. Крім того, на вулицях Бучі лежали трупи розстріляних жителів, в тому числі і жінок. Багато загиблих намагалися спалити.

Пізніше Мер Бучі Анатолій Федорук сказав, що противники вбили 403 місцевих жителів. Окупанти ґвалтували дітей і дорослих, тому військові все ще знаходять тіла закатованих людей. Група жінок і дівчат тримали в підвалі будинку протягом 25 днів. Дев'ять з них зараз вагітні.

Президент Росії Володимир Путін відзначив "героїзм і відвагу" 64-ї окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ РФ, яка влаштувала криваву різанину в Бучі на Київщині. Він присвоїв цій бригаді ґвалтівників, мародерів і вбивць найменування "Гвардійська".

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