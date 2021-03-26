Причина аварії поки не називається / фото egypttoday

У єгипетському місті Тахта зіткнулися два потяги, внаслідок чого 32 людини загинули, ще 66 отримали поранення.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я країни.

За даними порталу Youm7, з рейок зійшли три пасажирські вагони.

Представник міністерства Халед Муджахід заявив, що на місце події направили понад 30 машин швидкої допомоги, які доставляють постраждалих до лікарень.

Причина аварії поки не називається. На місце аварії виїхав міністр охорони здоров'я Хала заїд.

За даними Reuters, потяги рухалися на невеликій швидкості, в результаті зіткнення два вагони були зруйновані, а третій перекинувся. Прокуратура Єгипту почала розслідування.

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Автор: Денис Прядко