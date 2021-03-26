В результаті зіткнення два вагони були зруйновані, а третій перекинувся.

У єгипетському місті Тахта зіткнулися два потяги, внаслідок чого 32 людини загинули, ще 66 отримали поранення.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я країни.

За даними порталу Youm7, з рейок зійшли три пасажирські вагони.

Представник міністерства Халед Муджахід заявив, що на місце події направили понад 30 машин швидкої допомоги, які доставляють постраждалих до лікарень.

المتحدث باسم وزارة الصحة لـ"الشروق": إصابة 50 حتى الآن في حادث قطار سوهاج#عاجلpic.twitter.com/JLLaVEfJxk — Shorouk News (@Shorouk_News) March 26, 2021

Причина аварії поки не називається. На місце аварії виїхав міністр охорони здоров'я Хала заїд.

За даними Reuters, потяги рухалися на невеликій швидкості, в результаті зіткнення два вагони були зруйновані, а третій перекинувся. Прокуратура Єгипту почала розслідування.

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Автор: Денис Прядко