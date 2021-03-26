У єгипетському місті Тахта зіткнулися два потяги, внаслідок чого 32 людини загинули, ще 66 отримали поранення.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я країни.
За даними порталу Youm7, з рейок зійшли три пасажирські вагони.
Представник міністерства Халед Муджахід заявив, що на місце події направили понад 30 машин швидкої допомоги, які доставляють постраждалих до лікарень.
المتحدث باسم وزارة الصحة لـ"الشروق": إصابة 50 حتى الآن في حادث قطار سوهاج#عاجلpic.twitter.com/JLLaVEfJxk— Shorouk News (@Shorouk_News) March 26, 2021
Причина аварії поки не називається. На місце аварії виїхав міністр охорони здоров'я Хала заїд.
За даними Reuters, потяги рухалися на невеликій швидкості, в результаті зіткнення два вагони були зруйновані, а третій перекинувся. Прокуратура Єгипту почала розслідування.
Вас також можуть зацікавити новини:
- У Таїланді товарняк в'їхав в автобус - загинули 18 осіб (фото)
- У Техасі зійшов з рейок 25-вагонний поїзд з нафтопродуктами (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram