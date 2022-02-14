Напередодні лідери України та США провели чергову телефонну розмову.

Президент Володимир Зеленський в ході вчорашнього телефонної розмови з лідером США Джо Байденом закликав його відвідати Київ найближчими днями.

Про це відразу після їх спілкування повідомив американський телеканал CNN, згодом інформацію підтвердили в Офісі президента України.

За даними джерел журналістів, позитивної відповіді від Байдена на запрошення Зеленського не послідувало. Представники США нібито заявили, що поїздка глави Білого дому в Україну вкрай малоймовірна.

В Офісі президента у підсумковому релізі процитували Зеленського та його заклик до американського колеги приїхати в Україну: "Переконаний, що ваш приїзд до Києва найближчими днями, які є вирішальними для стабілізації ситуації, буде потужним сигналом і сприятиме деескалації".

Загроза російського вторгнення

11 лютого Джо Байден у розмові з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що атака росіян на Україну може відбутися "найближчими днями". Американський президент попередив главу Кремля Володимира Путіна про "швидку відповідь" в разі настання.

11 лютого у зв'язку з високим ризиком бойових дій низка країн закликали своїх дипломатів покинути Україну.

Радник президента США Джейк Салліван в той же день припустив, що вторгнення Росії може початися з ракетних ударів і слідом за Байденом порадив американцям вилетіти з України протягом найближчих 48 годин.

Росія назвала озвучені прогнози США "нагнітанням ситуації" і "відвертою дезінформацією".