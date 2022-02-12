12 лютого 2022 року Великобританія заявила про те, що відкликає своїх військових інструкторів з території України.

Міністерство закордонних справ Росії прокоментувало численні заяви ЗМІ про підготовку збройного вторгнення російських військ на територію України.

Про це повідомляє прес-служба МЗС РФ.

У заяві відомства йдеться про те, що Захід, використовуючи авторитетні ЗМІ, нарочито "нагнітає ситуацію і сіє в маси відверту дезінформацію".

"Можна говорити про змову влади західних країн і ЗМІ з метою нагнітання штучного напруження навколо України шляхом масованого і скоординованого вкидання неправдивої інформації в геополітичних інтересах, зокрема, щоб відвернути увагу від власних агресивних дій", - йдеться в заяві відомства.

На думку зовнішньополітичного відомства, у міжнародного співтовариства формується "помилковий образ Москви, як ініціатора військових агресій".

"ЗМІ всупереч стандартам чесної журналістики поширювали відверту дезінформацію, займалися маніпуляціями з тим, щоб впровадити в громадську думку тезу про агресивні наміри Москви. При цьому ігнорувалися докладні та аргументовані роз'яснення російських офіційних осіб, зокрема багаторазові запевнення у прихильності Росії мирному дипломатичному врегулюванню кризи", - заявили у відомстві.

Західних журналістів, які друкують тривожні матеріали, російські дипломати звинуватили в порушенні етичних і професійних стандартів, а також у "виконанні політичного замовлення", спрямованого на демонізацію Росії.

Російська загроза та евакуація з України:

У січні 2022 року Державний департамент США санкціонував добровільний від'їзд своїх співробітників і розпорядився про від'їзд членів їх сімей з посольства в Києві. Зазначалося, що таке рішення було прийнято через загрозу військових дій Росії.

Посольство Сполучених Штатів закликало американських громадян не їхати в Україну через загрозу вторгнення РФ і пандемії коронавірусної інфекції.

10 лютого президент США Джо Байден попередив американців, які залишалися в Україні про те, що вони повинні негайно покинути країну, оскільки Росія продовжує загрожувати вторгненням.

11 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може почати нове вторгнення в Україну у будь-який момент, в тому числі під час Зимових Олімпійських ігор. Блінкен зазначив, що Вашингтон продовжує скорочувати чисельність співробітників американського посольства в Україні та повторив заклик Держдепартаменту, щоб всі американці в Україні покинули країну негайно.

Президент США Джо Байден 11 лютого провів онлайн-зустріч з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і лідерами держав-членів Альянсу, а також керівництвом Євросоюзу.

Також 11 лютого ряд країн закликали своїх громадян покинути територію України. Серед них - Латвія, Південна Корея, Норвегія, Великобританія, Данія, Чорногорія, Нідерланди, Естонія.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван закликав громадян США покинути Україну протягом 48 годин. Він попередив американців, що якщо вони залишаться в Україні, то нарвуться на ризик, що потім не буде ніякої можливості для виїзду і не буде ніякої перспективи, що США будуть здійснювати евакуацію за допомогою військових.

12 лютого 2022 року Німеччина закликала своїх громадян залишити Україну.

12 лютого 2022 року Великобританія заявила про те, що відкликає своїх військових інструкторів з території України.