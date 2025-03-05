Посол України в США зазначила, що в дуже складній ситуації вдається рухатися далі і просувати пріоритети України.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час свого виступу перед обома палатами Конгресу зачитав допис українського президента Володимира Зеленського у соціальних мережах про готовність до переговорів. Про це посол України у США Оксана Маркарова повідомила у соціальній мережі Facebook.

"В дуже складній ситуації все ж рухаємося вперед, розбудовуємо стосунки та просуваємо наші пріоритети. Допис нашого президента Володимира Зеленського зачитав у своєму зверненні до нації президент Дональд Трамп і сказав: "Я ціную, що він написав цей лист", - відзначила Маркарова.

"Лист" Зеленського для Трампа - що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп під час виступу перед обома платами Конгресу повідомив, що отримав лист від президента України Володимира Зеленського, у якому український лідер підтвердив готовність підписати угоду про корисні копалини. Також американський лідер зазначив, що отримав "дуже сильні сигнали, що Росія готова до миру".

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Перед цим, 4 березня, Зеленський у соціальних мережах повідомив про готовність до переговорів та здійснити кроки на шляху до укладення можливого припинення вогню у війні. Зокрема, на його думку, першими етапами можуть стати звільнення ув'язнених і перемир'я в небі - заборона на ракети, безпілотники великої дальності, бомби по енергетиці та іншій цивільній інфраструктурі - і перемир'я на морі. Водночас, як підкреслив президент, це можливо зробити, якщо РФ погодиться на такий крок.

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