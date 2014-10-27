"Укроборонпром" передав армії нові артилерійські обчислювальні комплекси

Про це повідомила прес-служба "Укроборонпрому".

При цьому в прес-службі не уточнили кількість і модель переданої техніки.

У повідомленні відзначається, що зазначене устаткування дозволяє артилерійським підрозділам значно підвищити швидкість виконання наказів на ураження цілей і точність вогню.

Читайте також«Укроборонпром» перейде на стандарти НАТОЗа даними прес-служби, з метою виконання доручення президента України Петра Порошенка організувати навчання військовослужбовців ЗСУ на сучасному озброєнні та військовій техніці, аналогічний комплекс також було передано Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного у Львові.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Оризон-Навігація», що входить до складу ДК «Укроборонпром», створене в 1995 році на базі заводу радіоприладів «Оризон», який з 1979 року спеціалізувався на створенні систем і приладів у сфері супутникової навігації.

Державний концерн «Укроборонпром» був створений у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування і управління суб'єктами господарювання державного сектора економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки і боєприпасів та беруть участь у військово-технічній співпраці. До складу концерну входять 134 підприємства ОПК України.