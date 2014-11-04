За зібрані кошти миколаївських студентів відремонтували два бронетранспортери

На урочистостях були присутні керівники та студенти Чорноморського державного університету ім. Петра Могили. Приймаючи відремонтовані бронемашини для спецпризначенців з Центру спеціальних морських операцій ВМС ЗС України, ректор вишу Леонід Клименко подякував фахівцям за виконану роботу і розповів, як усім навчальним закладом збирали кошти.

"Студенти здавали хто скільки міг — хто 500 гривень, а хто 20 гривень. Втім, за деякий час вдалося зібрати понад 100 тисяч гривен", — зазначив керівник вишу.

Примітно, що кошти надавали не тільки студенти та викладачі навчального закладу, але й студентська молодь з інших куточків країни. Коштів зібрали навіть більше, ніж було потрібно на ремонт, відтак на залишок, що закупили необхідні для бійців, які виконують завдання в АТО речі та прилади: тепловізори, біноклі, теплі речі.

Військовослужбовці-спецпризначенці подякували студентам за турботу про них, а робітникам заводу за добре виконану роботу. На згадку про себе спецназівці подарували декілька морських тільників.

"Стосовно ремонту техніки, то він був непростим, адже ці бронетранспортери були в неробочому стані. Головною проблемою стали дизельні двигуни, які взагалі не працювали, але ми їх відновили і тепер все працює, як годинник", — розповів директор підприємства Вячеслав Сімченко.