За зібрані кошти миколаївських студентів відремонтували два бронетранспортери
У Миколаєві, на підприємстві ТОВ «Миколаївський ремонтний завод» відбулась передача військовослужбовцям Центру спеціальних морських операцій ВМС ЗС України двох відремонтованих бронетранспортерів.
На урочистостях були присутні керівники та студенти Чорноморського державного університету ім. Петра Могили. Приймаючи відремонтовані бронемашини для спецпризначенців з Центру спеціальних морських операцій ВМС ЗС України, ректор вишу Леонід Клименко подякував фахівцям за виконану роботу і розповів, як усім навчальним закладом збирали кошти.
"Студенти здавали хто скільки міг — хто 500 гривень, а хто 20 гривень. Втім, за деякий час вдалося зібрати понад 100 тисяч гривен", — зазначив керівник вишу.
Примітно, що кошти надавали не тільки студенти та викладачі навчального закладу, але й студентська молодь з інших куточків країни. Коштів зібрали навіть більше, ніж було потрібно на ремонт, відтак на залишок, що закупили необхідні для бійців, які виконують завдання в АТО речі та прилади: тепловізори, біноклі, теплі речі.
Військовослужбовці-спецпризначенці подякували студентам за турботу про них, а робітникам заводу за добре виконану роботу. На згадку про себе спецназівці подарували декілька морських тільників.
"Стосовно ремонту техніки, то він був непростим, адже ці бронетранспортери були в неробочому стані. Головною проблемою стали дизельні двигуни, які взагалі не працювали, але ми їх відновили і тепер все працює, як годинник", — розповів директор підприємства Вячеслав Сімченко.