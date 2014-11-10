На Херсонщині військові пройдуть флюорографію

На виконання цього доручення буде відряджено групу фахівців та виділено два пересувних флюорографи.

"Маємо виявляти та попереджувати проблеми, пов’язані зі станом здоров’я наших солдатів. Адже лише від того, наскільки здоровими фізично будуть військовослужбовці, напряму залежить спокій сімей наших героїв та обороноздатність області", — наголосив Андрій Путілов.