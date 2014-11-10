На Херсонщині військові пройдуть флюорографію
15:16, 10 листопада 2014Військо
0 0
Усі військовослужбовці, які виконують завдання в прикордонних районах Херсонської області, за дорученням голови облдержадміністрації Андрія Путілова отримають змогу пройти флюорографічне обстеження.
Фото УНІАН
На виконання цього доручення буде відряджено групу фахівців та виділено два пересувних флюорографи.
"Маємо виявляти та попереджувати проблеми, пов’язані зі станом здоров’я наших солдатів. Адже лише від того, наскільки здоровими фізично будуть військовослужбовці, напряму залежить спокій сімей наших героїв та обороноздатність області", — наголосив Андрій Путілов.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter