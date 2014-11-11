Військові медики з Чернігова продовжують лікувати поранених в АТО військових

Керівник військового госпіталю полковник медичної служби Олександр Слєсаренко повідомив, що його пацієнти повністю забезпечені усіма необхідними ліками та речами, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

"За останні 5 місяців лікування в госпіталі пройшли 495 військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції. На сьогодні у нашому медичному закладі знаходяться ще 35 бійців", - зазначив полковник медичної служби Олександр Слєсаренко.

Більшість військовослужбовців, які проходять курс лікування у Чернігові, мають осколкові поранення після вибуху мін, снарядів та гранат. Також військові лікарі проводять комплексне лікування воїнів, які мають ускладнення після бойових поранень.

Надавати якісну медичну допомогу пораненим допомагають і волонтери. Вони щоденно обходять поранених бійців, з’ясовують, що їм потрібно, приносять речі першої необхідності та медикаменти, сприяють у відновленні документів та домовляються про додаткові обстеження.