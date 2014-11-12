Тепер у школі - нова теплотраса. Про проблему з опаленням розповіли місцеві жителі. Як виявилося, теплотраса у школі перебувала в аварійному стані понад 10 років. Усі звернення директора школи до органів місцевого самоврядування з проханням допомогти не принесли результату, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

Для вирішення цього питання керівник однієї з груп Цивільно-військового співробітництва підполковник Костянтин Калентьєв зустрівся з головою селищної ради та місцевими приватними підприємцями. У результаті підприємці погодилися виділити кошти, а голова сільради - допомогти технікою та працівниками. Завдання з пошуку і доставки необхідних матеріалів та спецтехніки взяли на себе військові.

"У короткий термін всі необхідні роботи були виконані. Нова теплотраса успішно пройшла випробування і готова до експлуатації. Тепер холодна пора не стане на заваді освітньому процесу", - зазначив полковник В’ячеслав Спіжовий.

У подальшому групи Цивільно-військового співробітництва планують допомогти школі з обладнанням їдальні, роль якої зараз виконує актова зала. Окрім цього, потрібно провести косметичний ремонт спортзалу, вирішити проблему з його опаленням та забезпеченням спортивним інвентарем. Але для реалізації усіх цих планів військовим потрібна допомога небайдужих людей.