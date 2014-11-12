В Одеському гарнізоні стартував конкурс дитячого малюнка до Дня Збройних Сил

Метою конкурсу «Як я захищатиму Україну», який проводять командування Одеського гарнізону і Департамент освіти та науки міської ради, є активізація військово-патріотичної роботи серед дітей і молоді, а також розвиток взаємодії між навчальними закладами міста та військовими частинами Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Конкурс проводиться в номінації «Образотворче мистецтво», в ньому можуть брати участь учні загальноосвітніх, професійно-технічних і позашкільних навчальних закладів у молодшій віковій категорії (6 — 11 років) та старшій віковій категорії (12 — 17 років).

На засіданні журі конкурсу буде визначено по три кращих роботи в кожній віковій категорії. Їх оцінюватимуть за такими критеріями, як актуальність та повнота розкриття теми, рівень володіння технікою виконання, матеріалом, творчий підхід, а також охайність роботи.

До 1 грудня журі визначить переможців, а 5 грудня під час урочистих заходів які відбудуться з нагоди Дня Збройних Сил України відбудеться їх нагородження.