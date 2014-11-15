На місці загибелі екіпажу вертольота МІ-8 відкрито пам’ятний хрест

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, у церемонії відкриття взяли участь голова Донецької обласної державної адміністрації Олександр Кіхтенко, заступник командувача Національної гвардії України генерал-лейтенант Микола Балан, начальник Західного територіального об’єднання Національної гвардії генерал-лейтенант Юрій Аллеров, виконуючий обов’язки міського голови Слов’янська Олег Зонтов, представники громадськості, друзі та колеги по службі загиблих.

Як повідомлялося, 29 травня особовий склад Нацгвардії на чолі з генералом Кульчицьким знаходився у гелікоптері Мі-8МТ Національної гвардії України, який після розвантаження продуктів харчування та проведення ротації особового складу на п’ятому блокпосту повертався з району гори Карачун. Там він зазнав обстрілу та був підбитий, у результаті чого загинуло 12 чоловік: шість військовослужбовців Національної гвардії України, включаючи двох членів екіпажу гелікоптера та шість представників спецпідрозділу МВС України.

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Указом президента України Кульчицькому посмертно присвоєно звання Герой України.