Порошенко підписав указ про підвищення боєздатності армії

Відповідний указ глави держави опублікований на президентському сайті.

Зокрема, рішенням РНБО доручено Кабінету міністрів переглянути норми речового та продовольчого забезпечення особового складу військових формувань та правоохоронних органів України з урахуванням виявлених під час проведення АТО реальних потреб; визначити порядок обліку захоплених або вилучених одиниць озброєння та військового майна; для вдосконалення координації діяльності органів сектору безпеки і оборони та забезпечення належного інформаційного обміну вжити заходи щодо утворення Об'єднаного пункту управління при Міністерстві оборони.

Уряд має опрацювати питання підвищення боєздатності з'єднань і частин Збройних Сил та Національної гвардії, а також оптимізації їх управління та логістичного забезпечення за рахунок особового складу, озброєння та військової техніки батальйонів територіальної оборони Збройних Сил, резервних батальйонів Нацгвардії, добровольчих батальйонів і рот міліції спеціального призначення Міністерства внутрішніх справ, йдеться в документі.

Кабінету міністрів за участю Генеральної прокуратури доручено опрацювати і внести пропозиції щодо запровадження спеціальної процедури досудового та судового провадження за матеріалами про вчинення військових правопорушень; підготувати і внести законопроект щодо посилення відповідальності за злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини). Також уряд повинен вжити заходів щодо вдосконалення процедури надання органам і підрозділам Служби безпеки України, що здійснюють контррозвідувальну діяльність та боротьбу з тероризмом і зазіханням на територіальну цілісність України, інформації з баз та банків даних митних, податкових і органів внутрішніх справ, Державного земельного кадастру.

Крім того, Кабінет міністрів разом з СБУ і за участю Національної академії медичних наук (НАМН) має затвердити військово-медичну доктрину; вжити заходів щодо створення міжвідомчого координаційного центру з надання допомоги постраждалим під час АТО, щодо забезпечення лікування та реабілітації учасників бойових дій у закладах охорони здоров'я для інвалідів і ветеранів Великої Вітчизняної війни та медичних закладах НАМН, а також вдосконалити систему забезпечення державного санітарно-епідеміологічного нагляду,наголошується в документі.

Читайте такожПорошенко підписав указ, що передбачає евакуацію держустанов з ДонбасуРішенням РНБО доручено уряду у двомісячний строк внести пропозиції щодо підтримки діяльності військово-патріотичних організацій, громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, волонтерських рухів; забезпечити роботу щодо пошуку, доставки та ідентифікації тіл військовослужбовців і співробітників правоохоронних органів, які загинули під час проведення АТО; забезпечити розробку нових зразків і заміну посвідчень співробітників правоохоронних та розвідувальних органів, передбачивши посилення захисту від підробки; опрацювати питання відновлення військово-медичної підготовки у вищих медичних навчальних закладах.

В Указі зазначається, що Генеральній прокуратурі запропоновано провести перевірку додержання законів щодо стану тилового забезпечення підрозділів Збройних Сил, інших військових формувань та матеріального забезпечення правоохоронних органів для виконання ними завдань в осінньо-зимовий період.

Міністерству оборони доручено опрацювати у двотижневий строк і внести пропозиції щодо утворення високомобільних десантних військ як окремого виду Збройних Сил.

МВС, СБУ, Міністерству оборони та Адміністрації Державної прикордонної служби доручено вжити заходів у питаннях виявлення та вилучення вогнепальної зброї, боєприпасів, спеціальних засобів, вибухових речовин і матеріалів із незаконного обігу.

Крім того, Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України у місячний строк має здійснити інвентаризацію інфраструктури урядового зв'язку в Донецькій і Луганській областях, визначити першочергові потреби та подати пропозиції щодо фінансування робіт з відновлення системи в цих областях, а також провести комплекс ремонтно-відновлювальних робіт на об'єктах наземної радіотелевізійної передавальної мережі Донбасі, наголошується в документі.