На Рівненщині триває відновлення самохідних гаубиць "Піон"

Ремонтні підрозділи ОК «Північ» здійснюють заходи щодо відновлення і введення до бойового складу 203 міліметрових самохідних гаубиць 2С7 «Піон», що понад 10 років знаходилися на тривалому зберіганні.

Невдовзі ці бойові машини поповнять одну із окремих механізованих бригад, яка виконує завдання із захисту суверенітету і територіальної цілісності на сході України. — Техніка практично відновлена, механіки, водії та бойові розрахунки готові до виконання завдань за призначенням, — зазначив командир артилерійського дивізіону.

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