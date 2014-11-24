Питання вступу України до НАТО вирішуватиметься на референдумі - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільної прес-конференції з президентом Литовської Республіки Далею Грібаускайте сьогодні в Києві.

"Рішення про вступ чи не вступ України в НАТО - це виключно компетенція українського народу... Нами напрацьовано, мінімум 6 років напруженої роботи, для того, щоб країна відповідала критеріям як щодо вступу в Євросоюз, так і критеріям щодо НАТО. І тільки тоді український народ на референдумі матиме змогу визначитися щодо вступу чи не вступу", - сказав Порошенко.

Він також підкреслив, що "нам треба перейти від порожніх декларацій про необхідність приєднання до НАТО до реального конкретного кроку процесу реформування країни".

"95%, якщо хто читав план дій щодо вступу до НАТО, повністю співпадають з програмою реформ щодо Угоди про асоціацію", - додав глава держави.

Грібаускайтє також зазначила, що Україна має пройти через глибокий процес реформ.

"Вам необхідно показувати дії, необхідно робити багато домашнього завдання всередині країни", - сказала вона.

Грібаускайте при цьому додала, що тільки український народ може вирішувати, в якому напрямку рухатися.

"Щодо членства в ЄС у нас відбувся референдум. І лише ваш народ може вирішувати, куди і як йти вам, ніхто вам у цьому завадити не може, але на це піде більше часу, оскільки вам необхідно бути готовими", - сказала президент Литви.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 листопада, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Україна буде членом Альянсу, коли виконає критерії і якщо цього захоче.

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„Двері залишаються відкритими. Ми так вирішили. Я був на саміті в Бухаресті, коли ми вирішили, що Україна буде членом (НАТО). Це рішення залишається в силі, якщо Україна виконає критерії для членства і якщо вона цього захоче”, - заявив Столтенберг.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр висловлював думку, що Україні не варто розраховувати на швидкий вступ до НАТО.

«Стосовно питання про Альянс чинним залишається те, що я казав протягом місяців: я бачу партнерські відносини України та НАТО, проте не членство», - заявив Штайнмаєр.