За добу бойовики 56 разів обстріляли позиції сил АТО, загинули троє військових

Про це повідомили в прес-центрі АТО на сторінці в соцмережі. "Упродовж доби українські силовики втратили трьох бійців", - йдеться у повідомленні.

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Крім цього в прес-центрі повідомили, що упродовж доби зафіксовано 56 спроб атак бойовиків на позиції сил АТО з використанням різних типів озброєння

"Активність незаконних збройних формувань зберігається на трьох стратегічних напрямках: Луганському, Дебальцевському та Донецькому", - уточнюється в повідомленні.

Зокрема, зафіксовано 40 обстрілів позицій наших військ з артилерійського та мінометного озброєння, 5 обстрілів зі стрілецької зброї, 1 вогневий контакт з використанням озброєння танку та 9 застосувань реактивних систем залпового вогню з боку бойовиків.