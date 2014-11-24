У зону АТО виїхало підкріплення із Запоріжжя

У Запоріжжі, за участю представників місцевих органів влади, громадських та релігійних організацій, військовослужбовців місцевого гарнізону відбулося урочисте відправлення підрозділу Військової служби правопорядку у Збройних Силах України для виконання завдань в зоні проведення антитерористичної операції.

Під час проведення урочистого мітингу командир військової частини запевнив присутніх, що військовослужбовці достатньо підготовлені та спроможні виконати всі визначені завдання.

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Представник облдержадміністрації та ветеран Великої Вітчизняної війни, рідні і близькі висловили військовим слова вдячності та підтримки, а священнослужителі благословили їх на ратну службу Українському народові.