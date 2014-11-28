Рівне взяло шефство над артилерійським катером ВМС ЗСУ

В заході взяли участь представники міської ради на чолі з міським головою Володимиром Хомко, голова міської організації спілки ветеранів Афганістану Сергій Зінич, громадські активісти та журналісти. Від Військово-Морських Сил ЗС України на урочистостях були присутні командир військової частини капітан-лейтенант Віталій Лежнюк, командир артилерійського катеру старший мічман Олексій Лабзяк та старший мічман Павло Машлай.

Рівненська спілка ветеранів Афганістану вже декілька років поспіль опікується військовими моряками. За цей час проведено ознайомчу поїздку до місця базування військового катеру. Мешканці Рівного побачили де і як живуть військові моряки та як виконують завдання за призначенням. Адже військовий колектив щодня вдосконалює свої професійні навики та виконує завдання щодо охорони акваторії порту міста Одеса. Слід зауважити, що за цей рік катер подолав більше двох тисяч морських миль.

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— Сьогодні ми здійснили наступний крок, який стане початком нової сторінки в історії міста Рівне та співпрацею з Військово-Морськими Силами України, — розповів капітан-лейтенант Віталій Лежнюк. — Ми, не тільки підписали угоду, а й відвідали декілька місцевих шкіл і ліцеїв, поспілкувалися з вихованцями. Все це сприятиме кращому розумінню завдань Збройних Сил України на сучасному етапі, а особливо морської складової забезпечення територіальної цілісності та недоторканості нашої держави, — запевнив офіцер.

По завершенню урочистостей міський голова Рівного Володимир Хомко вручив військовослужбовцям дизельний електрогенератор для автономного електроживлення та електрозварювальний апарат. Також він запевнив військових, що допомога буде здійснюватися й надалі пообіцявши фінансову підтримку. У відповідь військові моряки подякували шефам за допомогу ВМС.