"Укртрансгаз" передасть Міністерству оборони 541 радіостанцію

Відповідне рішення закріплене розпорядженням уряду №1138-р від 26 листопада 2014 року, повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

«З метою підвищення боєздатності військових підрозділів Міністерства оборони погодитися з пропозицією Міністерства енергетики та вугільної промисловості щодо передачі Міністерству оборони майна, яке обліковується на балансі публічного акціонерного товариства «Укртрансгаз», - йдеться в документі.

Читайте такожАрмія отримала два перші в Україні медичні позашляховики Mercedes-Benz UnimogЗгідно з текстом розпорядження, Міноборони отримає радіостанції моделі DP 3601 VHF, первинна вартість яких коливається в межах від 16,1 до 17,9 тис. грн, а залишкова - в межах 10,2-12,8 тис. грн. Також українським військовим будуть передані радіостанції моделі DM 3601 VHF, вартість яких оцінюється в 14-15,5 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада президент України Петро Порошенко доручив Міністерству фінансів підвищити фінансування Збройних сил України у 2015 році до 3% ВВП проти нинішнього показника в 1,02% ВВП.

При цьому, згідно з планом реформ «Стратегія -2020», Порошенко очікує збільшення державних витрат на армію до 2020 року до 5% ВВП проти нинішнього показника в 1,02%. У документі також наголошується, що кількість професійних військових на 1000 жителів буде збільшено - до 7 чоловік, в той час як сьогодні цей показник становить 3 особи на тисячу жителів.