Харківський бронетанковий завод передав першу партію танків для АТО
14:42, 03 грудня 2014Військо
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Державне підприємство "Харківський бронетанковий завод" передало першу партію танків Т-64 Міністерству оборони.
Харківський бронетанковий здав партію Т-64 для АТО / mediarnbo.org
Як говориться в повідомленні прес-служби РНБО, техніка пройшла поточний та відновлювальний ремонт і готова до виконання завдань у ході проведення АТО на Донбасі.
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Також повідомляється, що в даний час завод проводить капітальний ремонт танків Т-64 для Національної гвардії, проводить поточний та капітальний ремонт важкої броньованої техніки на замовлення Міністерства оборони. Виїзні бригади підприємства відновлюють техніку в зоні бойових дій.
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