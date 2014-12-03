Харківський бронетанковий завод передав першу партію танків для АТО

Як говориться в повідомленні прес-служби РНБО, техніка пройшла поточний та відновлювальний ремонт і готова до виконання завдань у ході проведення АТО на Донбасі.

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Також повідомляється, що в даний час завод проводить капітальний ремонт танків Т-64 для Національної гвардії, проводить поточний та капітальний ремонт важкої броньованої техніки на замовлення Міністерства оборони. Виїзні бригади підприємства відновлюють техніку в зоні бойових дій.