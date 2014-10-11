Президент обіцяє збільшення замовлень для оборонних заводів

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це він сказав під час відвідування у Харкові державного підприємства «Завод імені В.О.Малишева», яке виробляє сучасну бронетанкову техніку.

Порошенко оглянув виробничі потужності заводу та зразки його продукції – найсучасніший танк «Оплот», модернізовані БТР-Е і БТР-4 МВ та інші види бронетанкової техніки.

На виробничій нараді з президентом за участю віце-прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та представників «Укроборонпрому» керівництво заводу представило графіки ремонту та випуску нових машин, поділилося виробничими потребами заводу. Обговорювались питання інвестицій для розробки нових моделей та відкриття додаткових замовлень.

Читайте такожПорошенко сьогодні відвідає завод Малишева, Яценюк - Миколаївський бронетанковийУ виступі перед працівниками заводу Порошенко подякував трудовому колективу за внесок в укріплення обороноздатності України, підняття престижу української оборонної промисловості, за збереження традицій. «Ви рятуєте життя українських бійців на фронті», - наголосив президент.

Він особливо подякував колективу підприємства за рішення перейти на тризмінний робочий графік, що дозволило збільшити обсяги виробництва. «Зараз вся країна допомагає військовим, але волонтери не можуть привезти танки та БТР, тож дякую за ваш командний дух», - сказав президент.

Глава держави відзначив, що техніка, яку виробляє завод імені Малишева, є найсучаснішим видом бронетанкової зброї у світі. Президент запевнив у тому, що кількість замовлень на підприємстві зростатиме, і вже наступного місяця завод випустить рекордну кількість продукції.

На цей час Завод ім. В.О.Малишева виробляє танки БМ «Оплот», проводить капітальний ремонт танків Т-64 та відновлювальний ремонт танків БМ «Булат». Крім того, на заводі освоюється виробництво машини «Дозор-Б».