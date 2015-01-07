За добу в зоні АТО загинули троє українських військових, ще один отримав поранення
13:05, 07 січня 2015Військо
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У РНБО повідомляють, що один військовий загинув у районі населеного пункту Нікішине, ще два - у районі аеропорту ”Донецьк" і поблизу населеного пункту Піски.
REUTERS
Упродовж доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі загинуло троє українських військовослужбовців, ще один отримав поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
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”За останню добу ми втратили трьох українських військовослужбовців. Один загинув від кулі снайпера в районі населеного пункту Нікішине, ще один загинув в районі аеропорту ”Донецьк”, третій - поблизу населеного пункту Піски від стрілецької зброї. Ще один військовий отримав поранення”, - сказав Лисенко.
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