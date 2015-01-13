"Укроборонпром" відновив розробку БМП на базі танка Т-64
17:27, 13 січня 2015Військо
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Державний концерн "Укроборонпром" відновив розробку бойової машини піхоти (БМП) на базі танка Т-64.
"Укроборонпром" відновив розробку БМП на базі Т-64 / wartime.org.ua
Про це йдеться в повідомленні "Укроборонпрому". "В "Укроборонпромі" відновили розробку бойової машини піхоти на базі танка Т-64. Фахівці бронетанкової галузі готові почати серійний випуск цієї техніки вже в цьому році у разі відповідного замовлення від Міноборони і Нацгвардії",- йдеться в повідомленні.
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