"Укроборонпром" відновив розробку БМП на базі танка Т-64

Про це йдеться в повідомленні "Укроборонпрому". "В "Укроборонпромі" відновили розробку бойової машини піхоти на базі танка Т-64. Фахівці бронетанкової галузі готові почати серійний випуск цієї техніки вже в цьому році у разі відповідного замовлення від Міноборони і Нацгвардії",- йдеться в повідомленні.

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