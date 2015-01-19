Український контингент бере участь в операціях проти бандформувань у Конго

У заходах задіяний український національний контингент 18 окремого вертолітного загону, повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Так, в провінції Південне Ківу, за 25 км на захід від населеного пункту Увіра, підрозділи миротворчих сил ООН та підрозділи збройних сил ДР Конго провели чергову операцію під назвою «Kamilisha Usalama 2» (Будівництво миру 2) проти одного з багатьох незаконних збройних формувань національно-визвольного фронту.

Читайте такожУ ДР Конго звільнили 6 українських миротворцівПідрозділ Південно-Африканської Республіки з батальйону силового втручання бригади МООНСДРК було доставлено у важкодоступний гірський район транспортними вертольотами місії. Вогневу підтримку з повітря надавали бойові вертольоти 18 окремого вертолітного загону Збройних Сил України та підрозділу Південно-Африканської Республіки. Під час операції було взято під контроль 2 табори та 2 спостережні пости бойовиків. В операції були також задіяні наземні сили ЗС ДР Конго та бригадної тактичної групи МООНСДРК з провінції Південне Ківу.

Спеціальний представник Генерального секретаря ООН в ДР Конго Мартін Коблер привітав успішне проведення операції та в черговий раз закликав повстанців зробити вибір на користь миру й добровільно роззброїтися.