До Миколаєва із зони АТО повернулися морські піхотинці
15:46, 19 січня 2015Військо
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Волонтери та місцеві мешканці, рідні та близькі зустріли морських піхотинців з хлібом і сіллю.
У Миколаїв повернулися морські піхотинці / mil.gov.ua
У Миколаєві зустріли військовослужбовців підрозділу морської піхоти військ берегової оборони Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які в порядку ротації прибули із зони проведення АТО.
Волонтери та місцеві мешканці, рідні та близькі зустріли морських піхотинців з хлібом і сіллю, квітами та подарунками. Зустрічаючі скандували патріотичні гасла “Слава українській морській піхоті!”, “Герої!”.
Крім цього, зі словами привітання і подяки до військовослужбовців звернулися представники командування українських Військово-морських Сил та керівництва Миколаївської обласної державної адміністрації.
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