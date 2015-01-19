До Миколаєва із зони АТО повернулися морські піхотинці

У Миколаєві зустріли військовослужбовців підрозділу морської піхоти військ берегової оборони Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які в порядку ротації прибули із зони проведення АТО.

Волонтери та місцеві мешканці, рідні та близькі зустріли морських піхотинців з хлібом і сіллю, квітами та подарунками. Зустрічаючі скандували патріотичні гасла “Слава українській морській піхоті!”, “Герої!”.

Крім цього, зі словами привітання і подяки до військовослужбовців звернулися представники командування українських Військово-морських Сил та керівництва Миколаївської обласної державної адміністрації.