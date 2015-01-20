Муженко живий і перебуває в зоні АТО - Міноборони
20:58, 20 січня 2015Військо
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Повідомлення про загибель або поїздку на саміт НАТО начальника Генерального штабу — головнокомандувача Збройних сил України генерал-полковника Віктора Муженка не відповідають дійсності.
В Міноборони спростовують загибель Муженка / Фото УНИАН
Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони.
"Повідомлення відносно загибелі або поїздки на саміт НАТО начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-полковника Віктора Муженка не відповідають дійсності. Він перебуває в зоні АТО та продовжує керувати підрозділами Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.
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