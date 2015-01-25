За добу на Донбасі загинули 4 військових, 17 отримали поранення
12:51, 25 січня 2015Військо
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Про це повідомив речник АТО.
REUTERS
За добу в зоні проведення Антитерористичної операції загинуло четверо українських військовослужбовців, 17 отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
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”За останню добу внаслідок протистоянь ми втратили чотирьох українських героїв, 17 отримали поранення”, - сказав Лисенко.
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