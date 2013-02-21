У Києві презентували щорічне видання «Біла книга – 2012. Збройні Сили України»

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони України, «Головною особливістю 2012 року стало формування правових засад державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони та військового будівництва. Було завершено розроблення концептуальних документів, які є основою оборонного планування в Україні, а саме: нові редакції Стратегії національної безпеки України і Воєнної доктрини України, Стратегічний оборонний бюлетень України та Концепція реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року». Про це повідомив перший заступник Міністра оборони України Олександр Олійник під час презентації щорічного видання «Біла книга – 2012. Збройні Сили України» у Центральному будинку офіцерів ЗС України.

Прийнята урядом Державна цільова оборонна програма розвитку озброєння та військової техніки Збройних Сил на 2012-2017 роки стала основою військово-технічної політики. До того ж вона має значний соціальний аспект – до виконання її заходів залучається більше 160 підприємств військово-промислового комплексу, що забезпечує роботою близько 40 тисяч громадян України.

«Вже у цьому році на підставі вищеперерахованих документів підготовлено проект основного програмного документу на середньострокову перспективу – Державну програму реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року, яка найближчим часом буде подана Президенту України на затвердження», – розповів перший заступник Міністра оборони України.

У вступній промові Олександр Олійник також підкреслив, що Міністерство оборони за усталеною традицією саме до Дня захисника Вітчизни оприлюднює щорічне видання «Біла книга – 2012. Збройні Сили України».

«Це вже восьме видання, у якому максимально відкрито викладено якісні та кількісні показники діяльності Збройних Сил. Наклад цьогорічного видання складає десять з половиною тисяч примірників, що майже у півтора рази більше, ніж у минулому році, а економія коштів на підготовку та видання «Білої книги – 2012» склала 80 тисяч гривень. Це стало можливим завдяки новій політиці оптимізації видавничих ресурсів. 1500 примірників із них будуть надруковані англійською мовою», – наголосив перший заступник Міністра оборони України.

Олександр Олійник відзначив, що важливим результатом діяльності Міністерства оборони та Збройних Сил у 2012 році є те, що завдання, поставлені Президентом України – Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України, у цілому виконані.

«Підвищено рівень оснащеності Збройних Сил озброєнням та військовою технікою, зокрема кількість боєготових літаків збільшено у півтора рази, відновлено технічну готовність половини бойових кораблів і катерів, а також удосконалено польовий, повітряний і морський вишкіл особового складу. Це стало можливим за підтримки Уряду та ефективної діяльності Міністерства оборони щодо управління ресурсним забезпеченням Збройних Сил», – сказав Олександр Олійник.

Зокрема, фінансовий ресурс Міністерства оборони у 2012 році, у порівнянні з 2011 роком, було збільшено на 16,5 % (2,1 млрд грн). Завдяки цьому було поліпшено фінансування за такими напрямами: підготовка Збройних Сил (збільшено майже у 2,5 рази); закупівля, модернізація, відновлення боєздатності озброєння та військової техніки (збільшено більш як у 2 рази); грошове забезпечення військовослужбовців та заробітна плата працівників.

В рамках презентації щорічного видання «Біла книга – 2012. Збройні Сили України» посадові особи Генерального штабу ЗС України також розповіли журналістам про здобутки та перспективи Збройних Сил за своїми напрямками діяльності.

Довідка. Щорічне видання «Біла книга – 2012. Збройні Сили України» підготовлено Міністерством оборони у рамках реалізації засад демократичного цивільного контролю над Збройними Силами.