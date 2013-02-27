Українським ВМС цікавий досвід Індії у боротьбі з піратством

ВМС України та Індії зацікавлені в обміні досвідом / Фото : Міністерство оборони

“Військово-Морські Сили Збройних Сил України зацікавлені у співробітництві з Військово-морськими силами Індії, яке може розвиватися, зокрема, за таким напрямком, як підготовка та участь активів у міжнародних антитерористичних та антипіратських операціях на морі”. Про це йшлося під час протокольної зустрічі начальника штабу – першого заступника командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України контр-адмірала Дмитра Шакуро з аташе з питань оборони при Посольстві Республіки Індія в Україні комодором Сідхарт Сант, що відбулася сьогодні, 26 лютого, у командуванні українських ВМС.

– Як відомо, Військово-Морські Сили України готуються до участі наприкінці цього року в операції “Океанський щит” у складі фрегату “Гетьман Сагайдачний” зі спецпідрозділом і вертольотом на борту. Військово-морські сили Індії мають значні практичні напрацювання в питанні протидії морському піратству в Індійському океані, тому ми зацікавлені в обміні досвідом оперативного застосування кораблів та підрозділів під час участі в антипіратських операціях на морі, – наголосив контр-адмірал Дмитро Шакуро.

У свою чергу, комодор Сідхарт Сант зазначив, що індійські ВМС беруть активну участь у багатонаціональних військово-морських навчаннях, що проводяться в Індійському океані, а також в боротьбі з піратством на морі. Аташе з питань оборони висловив надію, що протягом ближчих трьох років, коли він перебуватиме в Україні, співробітництво флотів двох країн поглибиться. Він також запропонував українській стороні вивчити перспективи щодо можливого візиту українського корабля до одного із портів Індії.