У Генштабі ламають голову, як вивільнити непотрібний ресурс

Це непридатне майно, військові містечка, об’єкти інфраструктури, які не використовуються в інтересах оборони протягом багатьох років та зберігаються і охороняються військовослужбовцями», - зазначив перший заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил адмірал Ігор Кабаненко в ефірі 5 каналу.

За його словами, це майно може бути використано в тому числі й в інтересах реформи.

Підрахунки експертів показали, що це можуть бути мільярди гривень, які можна скерувати на забезпечення військовослужбовців житлом та інші соціальні стандарти.

Для цього потрібна урядова підтримка, - зазначив Кабаненко.