У Генштабі ламають голову, як вивільнити непотрібний ресурс
17:32, 28 лютого 2013Військо
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«Перед Збройними Силами стоїть питання вивільнити ресурс, який їм не потрібний.
Це непридатне майно, військові містечка, об’єкти інфраструктури, які не використовуються в інтересах оборони протягом багатьох років та зберігаються і охороняються військовослужбовцями», - зазначив перший заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил адмірал Ігор Кабаненко в ефірі 5 каналу.
За його словами, це майно може бути використано в тому числі й в інтересах реформи.
Підрахунки експертів показали, що це можуть бути мільярди гривень, які можна скерувати на забезпечення військовослужбовців житлом та інші соціальні стандарти.
Для цього потрібна урядова підтримка, - зазначив Кабаненко.
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