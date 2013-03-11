Керівництво Міноборони та Генштабу Збройних Сил України вшанувало пам’ять Шевченка

9 березня, з нагоди 199-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка відбулася церемонія покладання квітів до пам’ятника Великому Кобзареві у Києві.

У Києві відбулося покладання квітів до пам’ятника Тараса Шевченка / Фото : Міністерство оборони У заході взяли участь Прем’єр-міністр України Микола Азаров, заступник Міністра оборони України – керівник апарату Володимир Можаровський, начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Володимир Замана, народні депутати, урядовці, представники київської влади, громадські та культурні діячі.

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